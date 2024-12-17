Зеленский и Туск прибыли во Львов накануне саммита в Брюсселе

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Ракурс

Президент України та прем'єр-міністр Польщі сьогодні, 17 грудня, перебувають у Львові.

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Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, який і опублікував фото лідерів. На них Туск та Зеленський не разом.

Президент України розпочав візит із вшанування пам’яті захисників України на Полі почесних поховань Личаківського кладовища (Марсове поле).

Дональд Туск оглянув будинки, зруйновані під час російської атаки у вересні цього року.

Також у Львові відбулося підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад та кілька міжнародних зустрічей. Очікуємо на результати, — написав Садовий.

Сім європейських лідерів зустрінуться 18 грудня в Брюсселі з президентом Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Марком Рютте, щоб обговорити припинення війни та можливе розгортання миротворців в Україні. Про це раніше писали Politico та Reuters.

Зустріч буде організована в кулуарах саміту ЄС-Західні Балкани. Участь у ній планують взяти канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, голова Європейської Ради Антоніу Коста і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

За даними Reuters, в зустрічі також візьмуть участь прем'єр-міністри Італії Джорджа Мелоні і Великої Британії Кір Стармер.

Дискусії відбудуться після візиту Макрона до Варшави, де він обговорював можливу відправку до України миротворчих сил.