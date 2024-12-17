В США сообщают о необъяснимом явлении с дронами — по некоторым версиям, это может быть шпионаж

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У США повідомляють про незрозуміле явище з дронами. За деякими версіями, це може бути шпигунство.

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Перші повідомлення про дивні дрони в небі над Нью-Джерсі з’явилися ще 18 листопада. Нещодавно дрони також були помічені над районом Статен-Айленд у Нью-Йорку. Мешканці публікують відеозаписи своїх спостережень. Лише у неділю минулого тижня надійшло 49 подібних повідомлень.

Очевидець Філ Дойл розповів NBC:

Один пролітає, за ним інший, їх 30 за ніч, і вони мають вогні!

Особливо підозрілим видається недавній випадок, коли 12 дронів переслідували катер берегової охорони США.

У справу вже залучено ФБР та Міністерство внутрішньої безпеки США. Вони встановили системи для виявлення дронів та інфрачервоних камер, щоб ідентифікувати об'єкти, стверджує телеканал ABC News.

Навіть майбутній президент США Дональд Трамп заявив про своє занепокоєння:

Тут відбувається щось дивне, — зазначив він.

Трамп скасував заплановану поїздку до свого гольф-клубу в Бедмінстері, розташованого в Нью-Джерсі.

Трамп заявив:

Я думаю, що не проводитиму вихідних у Бедмінстері. Я вирішив скасувати свою подорож.

Він також закликав чинну адміністрацію Джо Байдена до більшої прозорості у висвітленні ситуації.

Уряд знає, що відбувається. Наша армія знає, звідки вони [дрони] стартували, — сказав Трамп, не уточнивши, на чому ґрунтуються його заяви.

На запитання, чи він отримував розвідувальну інформацію з приводу інцидентів з дронами, Трамп відмовився відповідати. Однак він заявив, що не може уявити, щоб за цими діями стояв ворог. Якби це було так, адміністрація Байдена вже знищила б об'єкти, що літають, вважає він.

Тим часом Білий дім заявляє, що «багато хто з цих літаючих об'єктів використовується законно.

Попри адміністрації Байдена, щодо дронів поширюються різні теорії.

Конгресмен Джефф Ван Дрю припускає, що це може бути шпигунською операцією Ірану. Він стверджує, що дрони можуть запускатися з «материнського корабля», що знаходиться біля Атлантичного узбережжя, посилаючись на джерела із неназваних високопоставлених кіл.

Багато республіканців у Конгресі підозрюють, що за цими інцидентами стоїть шпигунство. На їхню думку, дрони можуть керуватися Китаєм або росією для збору даних про військові об'єкти та критично важливу інфраструктуру США. Нещодавно в Каліфорнії затримали громадянина Китаю Іньпяо Чжоу, який керував дроном над базою космічних військ «Ванденберг».

Ще одну гіпотезу висловив колишній спецназівець Клінт Емерсон у New York Post: він вважає, що дрони можуть бути частиною секретних військових випробувань. Такі операції, пов’язані з новими технологіями, проводяться під найсуворішою таємницею.