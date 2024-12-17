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Ракурс
Сырский озвучил протяженность фронта российско-украинской войны

Сырский озвучил протяженность фронта российско-украинской войны

17 дек 2024, 18:23
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Сили оборони ведуть бойові дії на ділянці фронту у понад 1 тис. 170 км. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.


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Про це 17 грудня заявив в онлайн-включенні Конгресу місцевих громад, який відбувся у Львові, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача, окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Третю добу противник проводить наступальні дії на території Курської області з метою витіснити наші підрозділи з території рф. Активно застосовує підрозділи Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат, — зазначив Сирський.

Українські захисники стійко тримають визначені рубежі, знищують особовий склад і техніку ворога.

Сирський закликав суспільство згуртуватися для підтримки Сил оборони. Крім стійкості наших воїнів, надзвичайно велике значення мають інженерно-фортифікаційні споруди.

Источник: Ракурс


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