Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении рф прав человека на оккупированных территориях - голоса разделились

https://racurs.ua/n202266-genassambleya-oon-prinyala-rezoluciu-o-narushenii-rf-prav-cheloveka-na-okkupirovannyh.html

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Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення росією прав людини на окупованих територіях України.

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Документ має назву «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна».

У Нью-Йорку, «за» документ проголосували 81 країна, «проти» -14, «утрималися» — 80, передає власний кореспондент Укрінформу.

Проти, крім росії, були білорусь, Буркіна Фасо, Бурунді, Зімбабве, Іран, Китай, Деократична республіка Конго, Еритрея, Куба, Малі, Нікарагуа, Нігер, Судан.