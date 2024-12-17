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Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении рф прав человека на оккупированных территориях - голоса разделились

Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении рф прав человека на оккупированных территориях — голоса разделились

17 дек 2024, 20:31
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Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення росією прав людини на окупованих територіях України.


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Документ має назву «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна».

У Нью-Йорку, «за» документ проголосували 81 країна, «проти» -14, «утрималися» — 80, передає власний кореспондент Укрінформу.

Проти, крім росії, були білорусь, Буркіна Фасо, Бурунді, Зімбабве, Іран, Китай, Деократична республіка Конго, Еритрея, Куба, Малі, Нікарагуа, Нігер, Судан.

Источник: Ракурс


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