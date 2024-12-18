Настоятель храма Одесской епархии УПЦ МП восхвалял путина. Фото: СБУ

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Ракурс

СБУ викрила ще одного московського священнослужителя в Одесі.

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Настоятель храму Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату вихваляв російського диктатора володимира путіна та героїзував російських окупантів. Клірик виправдовував війну рф проти України та розпалював релігійну ненависть. Про це 18 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей намагався виправдовувати воєнні злочини загарбників, у тому числі російські обстріли мирних міст та інфраструктури. Також він нав’язував прихожанам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу.

Судово-лінгвістична експертиза вже підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея на користь росії.

Клірику вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками) та ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, 25 листопада Служба безпеки України затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який зливав інформацію про Сили оборони в регіоні. Зловмсиник намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова.