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Крылатые ракеты ударили по российскому Ростову. Фото:
Storm Shadow ударили по российскому Ростову — целью был важный завод (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202302-storm-shadow-udarili-po-rossiyskomu-rostovu-celu-byl-vajnyy-zavod-video.htmlРакурс
У цьому регіоні країни-агресора працювали сили протиповітряної оборони, виникли пожежі
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Вибухи прогриміли у російському Ростові та його околицях у середу, 18 грудня.
Місцеві жителі зафіксували на відео ймовірну ракетну атаку на Ростовську область. А місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони і «збиття» 10 українських ракет. Відповідну заяву зробив тимчасово виконуючий обов’язки губернатора області Юрій Слюсар, передає Telegram-канал ASTRA.
Жителі Ростова припускають, що метою атаки був місцевий завод. Не уточняється тільки, в яке саме підприємство цілилися ракети.
За інформацією місцевої влади, частини збитої ракети впали на хуторі Мала Кам’янка Кам’янського району. Там загорівся житловий будинок, а в інших будівлях повилітали вікна.
Місцева диктатура поінформувала, що поки невідомо про загиблих чи постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється.
Також в мережі було оприлюднили відео ракетної атаки.
Водночас «Мілітарний» із посиланням на аналітика Special Kherson Cat інформує, що виявлені уламки належать європейським крилатим ракетам Storm Shadow/SCALP.
А група «КіберБорошно» поінформувала, що ціллю для ударів став виробничий майданчик підприємства «Комбинат «Каменский» у Каменськ-Шахтинському. Цей завод виготовляє суміші для ракетних палив, зокрема паливних зарядів.
Нагадаємо, у ніч на 7 грудня прогриміли два потужні вибухи в районі аеродрому «Ханська» поблизу міста Майкоп. Це летовище українські Сили оборони вже атакували у жовтні 2024 року.
Джерело: «Мілітарний»
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