Крилаті ракети вдарили по російському Ростову. Фото:

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У цьому регіоні країни-агресора працювали сили протиповітряної оборони, виникли пожежі

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Вибухи прогриміли у російському Ростові та його околицях у середу, 18 грудня.

Місцеві жителі зафіксували на відео ймовірну ракетну атаку на Ростовську область. А місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони і «збиття» 10 українських ракет. Відповідну заяву зробив тимчасово виконуючий обов’язки губернатора області Юрій Слюсар, передає Telegram-канал ASTRA.

Жителі Ростова припускають, що метою атаки був місцевий завод. Не уточняється тільки, в яке саме підприємство цілилися ракети.

За інформацією місцевої влади, частини збитої ракети впали на хуторі Мала Кам’янка Кам’янського району. Там загорівся житловий будинок, а в інших будівлях повилітали вікна.

Місцева диктатура поінформувала, що поки невідомо про загиблих чи постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється.

Також в мережі було оприлюднили відео ракетної атаки.

Водночас «Мілітарний» із посиланням на аналітика Special Kherson Cat інформує, що виявлені уламки належать європейським крилатим ракетам Storm Shadow/SCALP.

А група «КіберБорошно» поінформувала, що ціллю для ударів став виробничий майданчик підприємства «Комбинат «Каменский» у Каменськ-Шахтинському. Цей завод виготовляє суміші для ракетних палив, зокрема паливних зарядів.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня прогриміли два потужні вибухи в районі аеродрому «Ханська» поблизу міста Майкоп. Це летовище українські Сили оборони вже атакували у жовтні 2024 року.

Джерело: «Мілітарний»