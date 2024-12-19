Уровень доверия украинцев к работникам ТЦК узнали социологи. Фото:

https://racurs.ua/n202326-uroven-doveriya-ukraincev-k-rabotnikam-tck-uznali-sociologi.html

Ракурс

Чи довіряють українці працівникам Територіальних центрів комплектування, встановили соціологи.

.

Станом на грудень цього року дві третини громадян (67%) не довіряють військовослужбовцям ТЦК, а довіряють лише 29% респондентів. Найвищий рівень недовіри до ТЦКшників серед мешканців західних та прикордонних областей, наймолодшого покоління, чоловіків. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Зазначається, що в суспільстві загалом фіксуються найвищі показники довіри до військових. Однак є значні відмінності у рівні довіри відповідно до категорій військових.

Найбільшою довірою користуються ветерани АТО, які зараз воюють — 96%. На другому місці в рейтингу довіри знаходяться ветерани нинішньої війни — 91%. Ветеранам АТО, які воювали упродовж 2014−2021 років, довіряють 88% опитаних.

У категорії військових 94% довіряють військовим ЗСУ, які служать на передовій, 76% довірять тим, хто служить у тилу (не Територіальних центрах комплектування).

Опитування проведено соціологічною групою «Рейтинг» 5−6 грудня. Були опитані 1 тис. респондентів віком в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, у Ковелі на Волині військовослужбовці Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, ймовірно, побили військовозобов’язаного, а потім викрали його з лікарні, щоб доставити його до ТЦК у Луцьку.