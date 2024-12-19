Владимир Зеленский в Брюсселе. Фото: ОП

https://racurs.ua/n202329-zelenskiy-necenzurno-otreagiroval-na-predlojenie-putina-udarit-oreshnikom.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський нецензурно висловився щодо слів глави рф володимира путіна про «дуель» з «Орєшніком».

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Глава держави нецензурно прокоментував заяву про «експеримент» з ракетою «Орєшнік», яку ворожий диктатора запропонував запустити по Києву. Про це український лідер 19 грудня написав у соціальній мережі Х.

У себе в мікроблозі Зеленський опублікував відео на якому путін під час сьогоднішнього виступу запропонував країнам Заходу провести так звану «високотехнологічну дуель». Воєнний злочинець заявив, що партнери України можуть розмістити в Києві свої системи протиповітряної оборони, а рф вдарить по столиці «Орєшніком». При цьому дикататор заявив: «подивимося, що станеться».

Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довбо**б, — написав український президент.

Увага! На фото присутня нецензурна лексика!

Слідом за Зеленським голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав путіна «старим, божевільним кретином». Відповідний допис він зробив у Telegram.

Нагадаємо, 19 грудня російський диктатор володимир путін злочинець запропонував вдарити по Києву «Орєшніком», щоб подивитися, чи відіб'є цю атаку українська ППО. Зеленський після цього поставив під сумнів адекватність глави рф й назвав російських воєнних злочинців «відморозками».