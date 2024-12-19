ССО отразили штурм военных КНДР. Фото:

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Сили спеціальних операцій продовжують знищувати війська КНДР на Курщині.

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Так, бійці 73-го морського центру ССО відбили штурмові дії північнокорейських військових на одну з позицій Сил безпеки та оборони України в Курській області росії. Про це Сили спецоперацій Збройних сил України 19 грудня повідомили у Facebook.

Під час ворожої атаки по солдатах КНДР відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета MK-19. А оператори БпЛА здійснили низку скидів з дронів. У ході бою було знищено 12 північнокорейських військових та поранено ще 20.

Також воїни ССО змогли надати домедичну допомогу пораненому піхотинцю з дружнього підрозділу та успішно евакуювали його з поля бою.

Нагадаємо, днями взвод російської піхоти на трьох БТР-82 спробував взяти штурмом українські позиції у Курській області. Однак рейнджери 4-го полку та 8-го полку ССО знищили всіх ворогів разом із технікою.