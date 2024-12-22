Херсонщина в огне: россияне обстреляли более 30 городов и сел области

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Херсонська область знову під масованими обстрілами росіян.

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Армія рф за добу 21−22 грудня обстрілялаи понад 30 міст і сіл області.

Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Іванівка, Понятівка, Молодіжне, Токарівка, Тягинка, Качкарівка, Ольгівка, Осокорівка, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Новорайськ, Зміївка, Веселе та місто Херсон.

Також ворог скерував ракетний удар балістикою по Херсонському району. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 22 приватних будинки. Також окупанти понівечили господарську споруду, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення, серед них є дитина.

Увечері 21 грудня у Дніпровському районі окупанти атакували з безпілотника чоловіка 1975 року народження. На жаль, він дістав смертельні поранення.

Голова міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко повідомив уранці 22 грудня, що минулої доби російські окупанти вдарили по Херсонській міській територіальній громаді з авіації. По дві керовані авіабомби були випущені в бік Садового та Придніпровського і сім — на Антонівку.

Крім того, в бік Антонівки завдали ракетний удар. Ворожа артилерія також била по Антонівці та Придніпровському, а ще по Херсону і Молодіжному.

Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу була поранена дитина — дівчина 15 років. Їй надана необхідна медична допомога.