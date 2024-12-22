«Дипломатический е-Архив» презентовал МИД Украины

МИД представил «Дипломатический е-Архив», скриншот

https://racurs.ua/n202422-diplomaticheskiy-e-arhiv-prezentoval-mid-ukrainy.html

Ракурс

Міністерство закордонних справ сьогодні, 22 грудня — у День працівників дипломатичної служби України — представило спеціальний онлайн-портал «Дипломатичний е-Архів».

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Проект був розроблений за підтримки ПРООН в Україні та фінансування уряду Японії. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Портал зібрав унікальні дипломатичні документи, які розповідають відвідувачам про історію української дипломатичної служби, діяльність українських дипломатичних представництв та консульських установ, іноземних представництв, акредитованих в Українській Народній Республіці, Українській Державі, УРСР і незалежній Україні, — вказано в повідомленні.

У відомстві наголошують, що дипломатичний е-Архів відіграє важливу роль у протидії дезінформації та історичним маніпуляціям, а також важливий для відновлення історичної правди про українську державотворчу традицію та історію української дипломатії.

Сильна дипломатична служба — це невідʼємний атрибут міцної, сильної держави. Один з елементів сьогоднішніх урочистостей є відкриття віртуального дипломатичного архіву. Для того, щоб мати сильну дипломатію сильної держави, члена ЄС і НАТО, процвітаючої країни, наша дипломатична служба має спиратися на традиції. І ми маємо ці столітні традиції, — заявив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Зазначається, що зібрані в е-Архіві унікальні документи:

свідчать про тяглість українських дипломатичних традицій, внесок українських дипломатів у розвиток міжнародних відносин;

демонструють доброчесність України в міжнародних відносинах та столітні дипломатичні та міжлюдські звʼязки України з нашими партнерами.

Дипломатичний архів вже доступний за посиланням: https://earchive.mfa.gov.ua/