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Ракурс
Новый фейк в Тelegram: сообщение о «подарке» премиум-подписки

Новый фейк в Тelegram: сообщение о «подарке» премиум-подписки

23 дек 2024, 18:17
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Користувачам месенджера Telegram надходять повідомлення про буцімто «подарунок» преміум-підписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання.


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Насправді це шахрайська схема, мета якої — заволодіти вашими персональними даними для подальших злочинних дій.

Інтерфейс і формат посилання для подарунка преміум-підписки мають інший вигляд та структуру!

У жодному разі не переходьте за посиланням від незнайомих осіб, заблокуйте відправника повідомлення та встановіть двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту, — повідомляє Центр протидії дезінформації.

Источник: Ракурс


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