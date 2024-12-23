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Новий фейк у Тelegram: повідомлення про «подарунок» преміум-підписки
Новий фейк у Тelegram: повідомлення про «подарунок» преміум-підпискиhttps://racurs.ua/ua/n202453-novyy-feyk-u-telegram-povidomlennya-pro-podarunok-premium-pidpysky.htmlРакурс
Користувачам месенджера Telegram надходять повідомлення про буцімто «подарунок» преміум-підписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання.
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Насправді це шахрайська схема, мета якої — заволодіти вашими персональними даними для подальших злочинних дій.
Інтерфейс і формат посилання для подарунка преміум-підписки мають інший вигляд та структуру!
У жодному разі не переходьте за посиланням від незнайомих осіб, заблокуйте відправника повідомлення та встановіть двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту, — повідомляє Центр протидії дезінформації.