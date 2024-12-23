«Голодные украинки» будут любить миротворцев с деньгами - скандал с преподавателем КНУ

https://racurs.ua/n202459-golodnye-ukrainki-budut-lubit-mirotvorcev-s-dengami-skandal-s-prepodavatelem-knu.html

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Професор КНУ й журналіст Микита Василенко заявив, що іноземні миротворці, які «не проходили випробувань фронтом, а виховані на добрій європейській їжі», зацікавлять «тисячі голодних українських жінок».

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Про це він сказав на YouTube-каналі Олександра Шелеста, де згідно з даними Центру протидії дезінформації, публікуються співзвучні російській пропаганді наративи.

Студпарламент Навчально-наукового Інституту журналістики КНУ, а також журналістська спільнота відреагували на заяву Василенка і вимагають адміністрацію університету звільнити професора.

Уявіть собі: щонайменше 40 тисяч чоловіків із грошима, «голодних» на жінок. Тих, хто не пройшов випробування фронтом, вихованих на хороших європейських харчах. І сотні тисяч «голодних» українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких загинули на війні або отримали каліцтва, — сказав Василенко.

Професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки, членкиня ГО «Діячки» Оксана Ярош нагадала, що в лютому 2024 року в КНУ створили робочу групу через сексистські коментарі Василенка в бік студенток.

Маємо знову сексистські публічні висловлювання професора, який приносить своєму університету чергові репутаційні втрати, шкоду для суспільства — бо поширює наратив про жінок як об'єкт сексуальних послуг. І суперечить державній гендерній політиці України, — підсумувала Ярош.

У 2018−2022 роках Василенко з’являвся на каналах Віктора Медведчука і Євгенія Мураєва, які зараз перебувають під санкціями.

Також студенти заявляли, що в роки перед повномасштабним вторгненням Василенко під час занять агітував їх вступати до лав партії ОПЗЖ.

Роспропагандисти розібрали цей коментар на цитати — уривок із коментарем професора, зокрема, опублікували екснардеп і колаборант Олег Царьов, якого заочно засудили за держзраду, та канал «ПолитНавигатор», заблокований в Україні.

Українські медійники, серед яких і колишні випускники Інституту журналістики, обурились — та закликали звільнити Василенка з Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Василенко викладає в Інституті журналістики понад 40 років, зокрема курси з написання розслідувань і репортажів. У минулому був членом партії «Союз лівих сил», забороненої як проросійська.