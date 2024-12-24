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Ракурс
Украина разрабатывает новую ракету «Трембита», одна из версий должна долететь до Москвы

Украина разрабатывает новую ракету «Трембита», одна из версий должна долететь до Москвы

24 дек 2024, 08:24
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Україна розробляє нову ракету «Трембіта». Щоб досягти Москви, працюють також над її потужнішою версією.


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Про це пише The Economist із посиланням на українських військових.

Стандарта версія «Трембіти» має швидкість 400 км/год і дальність у 200 км. Серійне виробництво цих ракет планують запустити після фінальних польових випробувань, пише газета, не зазначаючи дат.

Вартість однієї ракети разом із боєголовкою вагою 20—30 кг становить 15 тис. дол., а у вигляді приманки — 3 тис. The Economist пише, що «Трембіту» розробили лише за півтора року — це вважають коротким терміном для проєктування нового озброєння.

Завдання виробництва ракет військового часу вивело ракетобудування на новий рівень: підземний. Частину збірки вже перемістили до захищених бункерів, тоді як виробництво компонентів розкидано по сотнях прихованих, нічим не примітних місць, як-от гараж, що закриває Трембіту.

Ми все одно виконаємо ракетну програму, — каже Володимир Горбулін, колишній радник з питань національної безпеки України та 62-річний ветеран ракетної галузі, який консультує кілька проектів.

Він відмовляється ділитися деталями амбіцій України — каже, з поваги до тих, хто ризикує життям заради їх реалізації. Але він відкидає «дикі, погано поінформовані фантазії» про ядерне переозброєння, які нещодавно надихнули деяких українців.

Ще одна складна проблема — фінанси. Уряд підтримує виробництво будь-якої ракети, яка показала, що вона здатна літати, пропонуючи приватним виробникам ту саму максимальну 25% прибутку, що й виробникам безпілотників. Але розробникам часто доводиться ризикувати значними сумами власних грошей, щоб запустити проекти.

Ще складнішим завданням є розширення промислового виробництва — залучення капіталу, закупівля чутливого обладнання з-за кордону та забезпечення безпеки. Тут Україна відстає від державного військового комплексу росії.

В Україні не бракує ідей, — каже інсайдер з оборонної промисловості, — але диявол завжди був у реалізації.

Источник: Ракурс


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