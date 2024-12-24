В Турции взорвался завод по производству тротила

https://racurs.ua/n202466-v-turcii-vzorvalsya-zavod-po-proizvodstvu-trotila-foto.html

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12 людей загинули та троє отримали поранення внаслідок вибуху на заводі з виробництва вибухівки у Туреччині.

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За словами губернатора провінції Баликесіра Ісмаіл Устаоглу, вибух пролунав у виробничому цеху заводу, але причина поки що залишається невідомою.

Бакі Есер, староста району Кьотейлі, одного з сіл, розташованих неподалік від заводу, розповів:

Вибухнуло місце всередині заводу, де виготовляють порохові капсули. Там було багато робітників <…> Майже 1000 людей працюють.

Згідно з сайтом підприємства, завод, серед іншого, виробляє амуніцію, у тому числі для полювання та спорту, та вибухові речовини для цивільного використання.