Проводят стабмеры, пытаются не дать себя окружить. — Силы обороны о ситуации у Макаровки

https://racurs.ua/n202469-provodyat-stabmery-pytautsya-ne-dat-sebya-okrujit-sily-oborony-o-situacii-u-makarovki.html

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Проводять стабілізаційні заходи, намагаються не дати оточити. Так у силах оборони Півдня розповіли про ситуацію біля Макарівки на Донеччині. Це напрямок південніше Курахового.

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Наразі сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, намагаються відновити наші позиції, намагаються не дати оточити наші сили, тому зараз триває активна оборона, іде оборонна операція. Її наслідки, її результати будуть відомі згодом, — розповів в ефірі Радіо Свобода речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Він також додав, що сили оборони проводять стабілізаційну операцію, щоб не допустити напівоточення українських військових. І підсумував, що «ситуація доволі важка, проте не безнадійна».

Раніше цього тижня українські засоби інформації писали, що населений пункт Макарівка на південь від Великої Новосілки на Донеччині повністю оточений, — з посиланням на мапу аналітиків Deep State. Цю інформацію пізніше заперечили в оперативно-стратегічному управлінні військ «Хортиця».