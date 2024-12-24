Студенты КНУ объявили бойкот администрации из-за скандала с профессором Василенко

https://racurs.ua/n202470-studenty-knu-obyavili-boykot-administracii-iz-za-skandala-s-professorom-vasilenko.html

Ракурс

Студенти оголосили бойкот адміністрації Інституту журналістики КНУ через скандал з професором Микитою Василенком.

.

Напередодні у соцмережах з’явилося відео, на якому Василенко висловився про «іноземних миротворців», які нібито можуть покращити демографію України. На його думку, вони зацікавлять «тисячі голодних українських жінок».

Таку заяву професор зробив на проросійському YouTube-каналі, у колишнього ведучого забороненого каналу Newsone. Раніше Василенка вже звинувачували у сексизмі та проросійських поглядах.

Омбудсмен вимагає провести службове розслідування щодо цього випадку. Також він нагадав, що торік професор вже отримав догану від університету.