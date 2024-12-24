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Ракурс
В Одесской области «выкололи» глаза памятника Пушкину

В Одесской области «выкололи» глаза памятника Пушкину

24 дек 2024, 12:15
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На Одещині невідомі «викололи» очі пам’ятнику Пушкіну.


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Проект «Деколонізація України» повідомив, що у місті Татарбунари, що на Одещині, невідомі «викололи» очі пам’ятнику російському поету Апєксандру Пушкіну, який досі не демонтували.

В липні цього року голова обласної адміністрації видав розпорядження про його демонтаж, проте недопрацювання Міністерства культури та стратегічних комунікацій України його досі не вивели з реєстру, аби провести офіційний демонтаж.

Источник: Ракурс


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