На Одещині невідомі «викололи» очі пам'ятника Пушкіну

https://racurs.ua/ua/n202472-na-odeschyni-vykololy-ochi-pam-yatnyku-pushkinu.html

Ракурс

На Одещині невідомі «викололи» очі пам’ятнику Пушкіну.

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Проект «Деколонізація України» повідомив, що у місті Татарбунари, що на Одещині, невідомі «викололи» очі пам’ятнику російському поету Апєксандру Пушкіну, який досі не демонтували.

В липні цього року голова обласної адміністрації видав розпорядження про його демонтаж, проте недопрацювання Міністерства культури та стратегічних комунікацій України його досі не вивели з реєстру, аби провести офіційний демонтаж.