рф ударила баллистикой по дому в Кривом Роге. Фото: Дмитрий Лубинец

https://racurs.ua/n202481-okkupanty-popali-ballistikoy-v-mnogokvartirnyy-dom-v-krivom-roge.html

Ракурс

Російські окупанти у переддень Різдва завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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У Кривому Розі росіяни 24 грудня влучили балістичним озброєнням у чотириповерховий будинок. У зруйновані будівлі було 32 квартири. На місці обстрілу працюють екстрені служби. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

Балістика. «Високоточні» потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин, — йдеться у повідомленні.

Водночас голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак поінформував про те, що попередньо відомо про шістьох поранених. У стані середньої тяжкості госпіталізували жінок 69 та 72 років та 78-річного чоловіка. Іншим надали допомогу на місці.

В той час як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили, — так прокоментував обстріл уповноважений Верховної Ради України з прав людини Олександр Лубінець.

Нагадаємо, 22 грудня армія рф обстріляла понад 30 міст і сіл на Херсонщині. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Через російську агресію загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення, серед них є дитина.