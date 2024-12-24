ГПСУ остановила штурм оккупантов. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n202488-shturm-okkupantov-na-motociklah-sorvali-ukrainskie-pogranichniki-video.html

Ракурс

Українські прикордонники зупинили російський штурм на мотоциклах.

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На Сіверському напрямку загарбники вирішили скористатись хмарною погодою та здійснили спробу прориву до переднього краю української оборони. Ворог невеликими групами рухався на мототранспорті. Про це Державна прикордонна служба України повідомила на своєму сайті.

Однак маневри противника були вчасно зафіксовані аеророзвідниками з «GALA drones company» 1-ї прикордонної комендатури. Росіян знищили точними ударами з безпілотників.

У ході бою на «вантаж 200» були перетворені восьмеро росіян, а кілька їхніх мотоциклів — знищено.

Нагадаємо, днями бійці 73-го морського центру ССО відбили штурмові дії північнокорейських військових на одну з позицій Сил безпеки та оборони України в Курській області росії. У ході бою було знищено 12 північнокорейських військових та поранено ще 20.