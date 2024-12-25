россия массированно обстреляла Украину ракетами на Рождество. Фото:

https://racurs.ua/n202494-rossiya-udarila-po-ukraine-raketami-na-rojdestvo-chto-izvestno.html

Ракурс

Країна-агресор рф у перший день Різдво масовано атакувала Україну ракетами й дронами.

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Повітряна тривога оголошена на всій території країни. Агресор підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, такою фіксувалися пуски крилатих ракет типу «Калібр» з Чорного моря та балістичні ракети з території росії. У декількох областях України досі фіксують рух російських дронів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляли у Telegram.

Харків був під масованим російським обстрілом. Міська влада повідомила про прильоти. У Салтівському районі відомо про трьох постраждалих, двоє з них — у важкому стані. У Немишлянському районі зафіксували удар по приватному будинку, постраждала одна людина. Ще влучання зафіксували у Київському районі Харкова. Там виникла пожежа, пошкоджено скління будинків.

Низка вибухів прогриміла у Дніпрі. Також вибухи фіксувалися у Кривому Розі, Кременчуці на Полтавщині, Бурштині на Івано-Франківщині та в Стрию на Львівщині.

Компанія «Укренерго» запровадила по Україні графіки вимкнень світла через російську масовану атаку. Українців закликають економити елетроенергію.

Нагадаємо, 24 грудня російські окупанти влучили балістичним озброєнням у чотириповерховий будинок у Кривому Розі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.