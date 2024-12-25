Спасательную операцию в Кривом Роге завершили. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n202496-spasatelnaya-operaciya-v-krivom-roge-zavershena-vozroslo-kolichestvo-ranenyh.html

Ракурс

У Кривому Розі вранці 25 грудня завершили аварійно-рятувальну операцію.

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Напередодні Різдва російські загарбники вдарили балістикою по чотириповерховому багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу частина будівлі повністю зруйнована з першого по четвертий поверх. Також пошкоджено магазини, понад 20 автомобілів та вікна у сусідньому будинку. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Внаслідок ворожої атаки загинула людина. Також відомо про 17 поранених, серед них — дві дитини.

До ліквідації наслідків атаки долучилися всі профільні служби. На місці ще працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехніки, рятувальники та медики. Триває документування воєнного злочину.

Нагадаємо, 24 грудня російські окупанти влучили балістичним озброєнням у чотириповерховий будинок у Кривому Розі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.