Взрыв прогремел в российском городе Владикавказ. Фото:

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Ракурс

Сильний вибух пролунав у торговому центрі «Аланія Молл» у російському місті Владикавказ.

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У момент вибуху відвідувачів у ТЦ не було, а постраждали співробітники та перехожі. Внаслідок події загинула щонайменше одна людина, а ще 13 — постраждали. Про це 25 грудня повідомили російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби.

Наразі невідомо, що достеменно стало причиною вибуху. Пропаганда рф пише про нібито вибух побутового газу. Виникла пожежа, яка поширилася на площі у 800 кв. м. На місці російське МНС розгорнуло оперативний штаб.

Нагадаємо, 24 грудня на заводі з виробництва вибухівки у Туреччині прогримів вибух, внаслідок якого 12 людей загинули та троє отримали поранення. Вибух пролунав у виробничому цеху заводу, але причина поки що залишається невідомою.