ВСУ потеряли некоторые позиции на Кураховском направлении. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n202505-vsu-poteryali-nekotorye-pozicii-na-kurahovskom-napravlenii-komandovanie.html

Ракурс

Сили оборони України втратили деякі позиції на Курахівському напрямку.

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На цій ділянці фронту зберігається висока активність противника. В міській забудові Курахового, в районах Дальнього, Дачного та Успенівки штурмові групи росіян намагаються і далі вклинитися в оборону українських сил. Про це 25 грудня повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Зазначається, що ворожда армія продовжує накопичувати сили.

Окремі позиції сил оборони втрачені. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак, — йдеться у повідомленні.

Тим часом Генштаб ЗСУ поінформував у зведенні, що 24 грудня на фронті відбулося 266 боєзіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де росіяни атакували та штурмували українські позиції 60 разів.

На Курахівському напрямку було зафіксовано 36 боїв, ще 34 штурми ворог провів на Времівському напрямку та 31 — на Лиманському. На Куп’янському напрямку захисники відбили 23 штурми. На Торецькому напрямку росіяни провели 16 атак. Також бої тривали на Краматорському, Харківському, Сіверському напрямках.

Також триває українська операція в Курській області росії — там було 37 боїв.

Нагадаємо, 24 грудня аналітичний проект DeepState повідомив, що українські військові змогли вийти з Макарівки, де їм загрожувало повне оточення. А російські окупанти вже захопили Макарівку та Сухі Яли та Зеленівку. Також ворог просунувся біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та в Кураховому.