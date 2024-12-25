Штраф за «склонение к аборту» ввели оккупанты в Крыму

Оккупанты вводят ограничение возможности прерывания беременности, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n202518-shtraf-za-sklonenie-k-abortu-vveli-okkupanty-v-krymu.html

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В окупованому Криму так званий «парламент» підтримав запровадження заборони на «спонукання вагітних жінок до абортів» та запровадження штрафів за такі дії.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що штраф за «спонукання вагітної жінки до аборту шляхом умовляння, підкупу, шантажу, використання службової залежності вагітної жінки при виконанні нею трудових обов’язків» для громадян становитиме від 3 до 5 тис. російських рублів, для посадових осіб — від 25 до 50 тис. рублів, для юридичних осіб — від 200 до 500 тис. рублів.

За словами представників окупаційної адміністрації, такі дії спрямовані на «посилення захисту прав сім’ї».

Питання обмеження можливості переривання вагітності у росії та на окупованих територіях обговорюють з 2023 року. Окрім окупованого Криму, закони про заборону «спонукання до аборту» також вже прийнято у низці регіонів рф, зокрема у Комі, Мордовії, Забайкальському і Приморському краях, Вологодській, Калінінградській та Курганській областях.

Окупаційна адміністрація Криму раніше також заявляла, що приватні клініки на території півострова добровільно відмовилися від надання послуг з переривання вагітності.