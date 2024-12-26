Потери рф в войне с Украиной превысили 780 тыс. солдат. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія втратила у війні з Україною вже понад 780 тис. окупантів.

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За добу було ліквідовано, зокрема, 1 тис. 520 ворожих солдатів та офіцерів. Також знищено два танки, 10 броньовиків, 24 артсистеми, одну систему ППО, 63 одиниці автомобільного транспорту. Про це 26 грудня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 грудня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 780 тис. 860 (+1 тис. 540) осіб,

танків — 9 тис. 630 (+2) од,

бойових броньованих машин — 19 тис. 933 (+10) од,

артилерійських систем — 21 тис. 357 (+24) од,

РСЗВ — 1 тис. 256 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис. 31 (+1) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 тис. 971 (+63),

крилаті ракети — 3 тис. 3 (+55),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис. 180 (+63) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 667 (+0).

Нагадаємо, українські прикордонники зупинили російський штурм на мотоциклах на Сіверському напрямку. У ході бою на «вантаж 200» були перетворені восьмеро росіян, а кілька їхніх мотоциклів — знищено.