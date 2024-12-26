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Ракурс
рф обстреляла центральный рынок Никополя. Фото: ГСЧС

Оккупанты обстреляли центральный рынок в Никополе — шесть раненых

26 дек 2024, 11:21
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Армія рф завдала удару по центральному ринку в Нікополі.


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Внаслідок цинічного обстрілу, який ворог здійснив на другий день Різдва, постраждали шестеро людей — четверо чоловіків і дві жінки. Значно пошкоджені торгові приміщення. Про це 26 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Рятувальники спільно з медиками «швидкої» оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак поінформував у Telegram, що у важкому стані перебувають жінки 39, 63 та 64 років. Решта перебувають у стані середньої тяжкості.

Минулої ночі росіяни також обстрілювали Нікополь — били з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу були пошкоджені два магазини, три багатоповерхівки й будівля, що не експлуатується. Також поршкоджено лінії електропередач.

рф обстріляла центральний ринок Нікополя. Фото: ДСНС

рф обстріляла центральний ринок Нікополя. Фото: ДСНС

рф обстріляла центральний ринок Нікополя. Фото: ДСНС

рф обстріляла центральний ринок Нікополя. Фото: ДСНС

Нагадаємо, напередодні Різдва російські загарбники вдарили балістикою по чотириповерховому багатоквартирному будинку в Кривому Розі. Обстріл повністю зруйнував частину будівлі з першого по четвертий поверх. Внаслідок ворожої атаки загинула людина. Також відомо про 17 поранених, серед них — дві дитини.

Источник: Ракурс


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