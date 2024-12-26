Издевательства в 211 бригаде: комвзвода, привязывавшему бойца к кресту, подали в розыск

https://racurs.ua/n202543-izdevatelstva-v-211-brigade-komvzvoda-privyazyvavshemu-boyca-k-krestu-podali-v-rozysk.html

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Командира взводу 211 понтонно-мостової бригади оголошено у розшук.

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Про це повідомили 26 грудня в Офісі генпрокуратури. Ідеться про перевищення військовою службовою особою повноважень, самовільне залишення військової частини, а також дезертирство.

За даними слідства, підозрюваний з лютого по травень 2024 року під час перебування в зоні виконання завдань на Сході України неодноразово застосовував насильство стосовно військовослужбовців.

В лютому 2024 року, перебуваючи на Дніпропетровщині, побив солдата за те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Згодом, перебуваючи в Донецькій області, підозрюваний знову побив цього солдата. Він дав наказ підлеглим прив’язати його до дерев’яної конструкції. Також підозрюваний побив ще одного солдата через суперечку щодо оприлюднення в Інтернеті відеозапису про неналежні умови проживання. Крім того, у травні, перебуваючи на Харківщині, він побив підлеглого через нібито неналежне звернення до нього.

У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від слідства, його оголошено у розшук.

Раніше командир 211 понтонно-мостової бригади, де знущалися з військових, вийшов з-під варти під заставу. Про це повідомило Суспільне, посилаючись на Тернопільську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону. У прокуратурі не повідомили чи він вніс заставу у сумі 908 400 грн сам, чи за нього внесли.