"Слугу" Куницкого на неделю отправили в США из Рады - он не возвращается три месяца

https://racurs.ua/n202549-slugu-kunickogo-na-nedelu-otpravili-v-ssha-iz-rady-on-ne-vozvraschaetsya-tri-mesyaca.html

Ракурс

Нардеп Олександр Куницький («Слуга народу»), який вже три місяці не повертається з США, виїхав на підставі «тижневого відрядження» від Верховної Ради.

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Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» Радіо Свобода із посиланням на джерела у правоохоронних органах та у депутатських колах. У це відрядження Куницький виїхав вже після того, як ДБР у грудні 2023-го року почало розслідувати обставини його іншого виїзду за кордон, влітку 2023-го року — коли Куницький отримав від голови Верховно\ Ради дозвіл на виїзд у короткострокове робоче відрядження в Ізраїль, натомість повернувся лише за три тижні.

У коментарі «Схемам» голова ВР Руслан Стефанчук що кримінальне провадження не обмежує діяльність депутатів. Востаннє Куницький голосував у вересні під час пленарних засідань, а в комітеті з питань правоохоронної діяльності, членом якого він є, кажуть, що востаннє депутат був присутній в жовтні, в режимі відеоконференції.