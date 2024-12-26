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Ракурс
"Слугу" Куницького на тиждень відрядили у США з Ради - він не повертається три місяці

«Слугу» Куницького на тиждень відрядили у США з Ради — він не повертається три місяці

26 гру 2024, 20:42
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Нардеп Олександр Куницький («Слуга народу»), який вже три місяці не повертається з США, виїхав на підставі «тижневого відрядження» від Верховної Ради.


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Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» Радіо Свобода із посиланням на джерела у правоохоронних органах та у депутатських колах. У це відрядження Куницький виїхав вже після того, як ДБР у грудні 2023-го року почало розслідувати обставини його іншого виїзду за кордон, влітку 2023-го року — коли Куницький отримав від голови Верховно\ Ради дозвіл на виїзд у короткострокове робоче відрядження в Ізраїль, натомість повернувся лише за три тижні.

У коментарі «Схемам» голова ВР Руслан Стефанчук що кримінальне провадження не обмежує діяльність депутатів. Востаннє Куницький голосував у вересні під час пленарних засідань, а в комітеті з питань правоохоронної діяльності, членом якого він є, кажуть, що востаннє депутат був присутній в жовтні, в режимі відеоконференції.

Джерело: Ракурс


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