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Главнокомандующий ВСУ провел итоговое годовое совещание, фото: Александр Сырский
Подготовка военных к боевым действиям будет длиться два месяца, для этого создаются условия — Сырскийhttps://racurs.ua/n202559-xpodgotovka-voennyh-k-boevym-deystviyam-budet-dlitsya-dva-mesyaca-dlya-etogo-sozdautsya.htmlРакурс
В Україні працюють над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці.
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Про це сьогодні, 27 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами підсумкової річної наради з питань підготовки військовослужбовців.
Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка — це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів, — зазначив він.
За словами Сирського, вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця — замість колишнього 30-денного навчання. Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5−14 діб.
Проте, у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується, — зауважив Сирський.
Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою, — додав він.
Також Сирський під час наради заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення.
Визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо, — додав Сирський. — Дякую командирам, які відповідально ставляться до підготовки та збереження особового складу.
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