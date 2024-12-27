Главнокомандующий ВСУ провел итоговое годовое совещание, фото: Александр Сырский

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В Україні працюють над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці.

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Про це сьогодні, 27 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами підсумкової річної наради з питань підготовки військовослужбовців.

Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка — це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів, — зазначив він.

За словами Сирського, вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця — замість колишнього 30-денного навчання. Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5−14 діб.

Проте, у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується, — зауважив Сирський.

Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою, — додав він.

Також Сирський під час наради заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення.