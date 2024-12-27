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Последствия российского обстрела Покровска, фото: ГСЧС
В Покровске ликвидировали пожар на рынке после российского обстрела (ФОТО)https://racurs.ua/n202560-v-pokrovske-likvidirovali-pojar-na-rynke-posle-rossiyskogo-obstrela-foto.htmlРакурс
На Донеччині рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу Покровська.
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Про це сьогодні, 27 грудня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Напередодні внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території місцевого ринку, — розповіли у відомстві. — Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння торгівельного павільйону. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Покровська МВА раніше сьогодні повідомила, що вчора, 26 грудня:
- близького 7.00 рашисти з РСЗВ «Град» обстріляли мікрорайон «Лазурний», де було пошкоджено щонайменше дві житлові багатоповерхівки. Також в цей же час внаслідок обстрілу руйнувань зазнали 15 торгівельних павільйонів, розташованих на ринку «Лазурний». Інформації щодо постраждалих не надходило;
- близько 10.00 стався обстріл приватного сектору східної частини міста з невстановленої зброї. Внаслідок цього пошкоджено 2 приватні домоволодіння. Без жертв;
- о 16.30 стався обстріл в районі парку «Ювілейний». В результаті цього пошкоджено житловий багатоквартирний будинок — вибуховою хвилею вибиті вікна.
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