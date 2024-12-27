Последствия российского обстрела Покровска, фото: ГСЧС

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На Донеччині рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу Покровська.

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Про це сьогодні, 27 грудня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Напередодні внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території місцевого ринку, — розповіли у відомстві. — Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння торгівельного павільйону. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Покровська МВА раніше сьогодні повідомила, що вчора, 26 грудня: