Кабмин разрешил бронировать священнослужителей. Фото:

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Бронювання священників від мобілізації дозволили в Україні.

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Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Відтепер можна забронювати священнослужителів за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті. Про це йдеться в урядовій постанові № 1498 від 26 грудня 2024 року.

Уряд визначив, заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.

Також на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тис. для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін затвердив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних. Це стосується також визначення підприємств, які отримують статус критично важливих.

Тепер щоби підприємство мало змогу бронювати, працівник повинен отримувати з/п не менш ніж 20 тис. грн (2,5 мінімальної зарплати), а також він має оновити дані і не бути в розшуку. Статус критично важливого підприємства визначатиметься з урахуванням потреб територіальних громад і узгоджуватиметься з Мінекономіки та Міноборони.