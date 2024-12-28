Взятый в Балтийском море на абордаж российский танкер имел на борту шпионское оборудование

https://racurs.ua/n202591-vzyatyy-v-baltiyskom-more-na-abordaj-rossiyskiy-tanker-imel-na-bortu-shpionskoe-oborudovanie.html

Ракурс

Взятий на абордаж фінськими правоохоронцями російський танкер Eagle S (IMO: 9329760) мав на борту шпигунське обладнання.

.

Про це пише видання Lloyd’s List.

На борту цивільного судна також знаходилась особа, яка не була членом екіпажу цього танкера.

За словами джерела, підозрюваний у пошкодженні підводного електричного кабелю 25 грудня 2024 року російський танкер був оснащений спеціальними передавальними та приймальними пристроями.

Ці пристрої використовувалися для моніторингу морської діяльності, що викликає серйозні побоювання щодо їхнього призначення.

Високотехнологічне обладнання на борту було нетиповим для торговельного судна. Через це на танкері значно збільшилось споживання електроенергії від корабельного генератора. Це, своєю чергою, призводило до відключення енергосистеми судна.

Обладнання для прослуховування та запису було під'єднано до систем 20-річного танкера через «величезні портативні валізи» разом із «багатьма ноутбуками», що мали клавіатури для турецької та російської мов.

За словами джерел, обладнання зберігалося на навігаційному містку, що є найвищим місцем на судні.

При проходженні Ла-Маншу екіпаж танкера Eagle S скинув «пристрої сенсорного типу» у море. Джерела вказали, що, наскільки їм відомо, обладнання більше не повернулося на корабель після того, як воно було вивантажено для аналізу. Однак інші пристрої були розміщені на іншому спорідненому танкері Swiftsea Rider.

Цю інформацію видання отримало від джерела, що надавало йому комерційні морські послуги сім місяців тому.

У розпорядженні Lloyd’s List є щонайменше 60 конфіденційних документів про Eagle S, включаючи звіт про перевірку, у якому описано багато недоліків у безпеці, виявлених під час перевірки танкеру в червні цього року, проведеної під час стоянки у водах Данії.

Ці та інші документи, що стосуються танкерів тіньового російського флоту, на той час були перевірені як справжні.

Нагадаємо, що російський танкер, котрий перевозив нафту з росії до Єгипту, підозрюється у навмисному перерізанні комунікацій між двома країнами, оскільки проходило в момент інциденту поряд з ними.

Під час перевірки на ньому виявили, один з якорів обірваний, яким, схоже, могли нанести пошкодження.

Наразі корабель знаходиться у фінських водах під контролем місцевої поліції.