Рашисты напали на Николаев беспилотниками

https://racurs.ua/n202590-rashisty-napali-na-nikolaev-bespilotnikami.html

Ракурс

Сили ППО у ніч на 28 грудня збили 15 із 16 ворожих безпілотників у Миколаївській області.

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Ще один дрон локаційно втрачений. Через падіння уламків пошкоджене майно підприємства та багатоквартирний будинок у Миколаєві. Постраждалих немає.