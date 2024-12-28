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Ракурс
Рашисты напали на Николаев беспилотниками

Рашисты напали на Николаев беспилотниками

28 дек 2024, 09:20
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Сили ППО у ніч на 28 грудня збили 15 із 16 ворожих безпілотників у Миколаївській області.


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Ще один дрон локаційно втрачений. Через падіння уламків пошкоджене майно підприємства та багатоквартирний будинок у Миколаєві. Постраждалих немає.

Через нічну ворожу атаку БпЛА в Інгульському районі Миколаєва виникли дві пожежі

Рятувальники ліквідували займання даху пʼятиповерхівки, а також — загорання очерету, площею 1000 кв.м. У будинку частково зруйнований дах, вибиті вікна. Обійшлося без постраждалих, — заявили у ДСНС.

Источник: Ракурс


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