Миколаїв зазнав атаки ворожих БПЛА, сталося загоряння багатоповерхівки

https://racurs.ua/ua/n202590-rashysty-napaly-na-mykolayiv-bezpilotnykamy.html

Ракурс

Сили ППО у ніч на 28 грудня збили 15 із 16 ворожих безпілотників у Миколаївській області.

.

Ще один дрон локаційно втрачений. Через падіння уламків пошкоджене майно підприємства та багатоквартирний будинок у Миколаєві. Постраждалих немає.