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Миколаїв зазнав атаки ворожих БПЛА, сталося загоряння багатоповерхівки
Рашисти напали на Миколаїв безпілотникамиhttps://racurs.ua/ua/n202590-rashysty-napaly-na-mykolayiv-bezpilotnykamy.htmlРакурс
Сили ППО у ніч на 28 грудня збили 15 із 16 ворожих безпілотників у Миколаївській області.
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Ще один дрон локаційно втрачений. Через падіння уламків пошкоджене майно підприємства та багатоквартирний будинок у Миколаєві. Постраждалих немає.
Через нічну ворожу атаку БпЛА в Інгульському районі Миколаєва виникли дві пожежі
Рятувальники ліквідували займання даху пʼятиповерхівки, а також — загорання очерету, площею 1000 кв.м. У будинку частково зруйнований дах, вибиті вікна. Обійшлося без постраждалих, — заявили у ДСНС.