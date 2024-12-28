Спасти TikTok: сторонники свободы слова заявили в Верховном суде США, что запрет китайской соцсети напоминает диктатуру

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Захисники свободи слова у США заявили у Верховному суді, що закон проти TikTok нагадує режими цензури, запроваджені авторитарними ворогами Сполучених Штатів.

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Такі організації як PEN America та Free Press закликають скасувати закон, тому шо він порушує першу поправку Конституції США, повідомляє Reuters.

Вони закликали вищий суд країни скасувати федеральний закон про заборону TikTok або примусовий продаж. PEN America та Free Press стверджують, що закон не тільки незаконно погрожував обмеженням доступу американців до іноземних засобів масової інформації в порушення Першої поправки до Конституції США, але й «нагадує про практику, яка давно асоціюється з репресивними урядами».

У звіті зазначається, що Радянський Союз і китайські комуністи глушили західні радіопередачі після Другої світової війни, тоді як у сучасній росії та Китаї існує безліч обмежень на веб-сайти та програми, включаючи Facebook, X і YouTube.

TikTok і його власник ByteDance борються за те, щоб популярний додаток залишався онлайн у Сполучених Штатах після того, як у квітні Конгрес проголосував за його заборону, якщо ByteDance не продасть його до 19 січня.

Міністерство юстиції заявило, що китайська компанія TikTok становить «велику загрозу національній безпеці величезного масштабу» через свій доступ до величезних обсягів даних про американських користувачів. Судді прийняли аргумент уряду про те, що він діє виключно для захисту США від «іноземної супротивної нації» та перешкоджає можливості Пекіна збирати дані про американців.

У своїй заяві прихильники свободи слова заявили, що будь-які спроби захистити дані американців найкраще будуть досягнуті через законодавство про конфіденційність, а не заборону популярного способу вираження думок.

У звіті зазначалося, що в разі успіху США за іронією долі приєднаються до практики Пекіна в забороні TikTok. Китайська влада дозволяє лише домашню версію додатка під назвою Douyin, яка підлягає суворій цензурі.

Раніше Дональд Трамп теж звернувся до Верховного суду з проханням відкласти крайній термін для потенційної заборони TikTok, яка запланована на 19 січня.