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Отказ Украины от транзита российского газа может повлечь удары по газотранспортной системе

путин может приказать бить по газотранспортной системе, — Bloomberg

28 дек 2024, 12:27
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Відмова України від транзиту російського газу може спричинити удари по газотранспортній системі.


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Про це 28 грудня пише Bloomberg.

Приймаючи рішення, український лідер повинен врахувати необхідність захисту 38 600-кілометрової газопровідної системи країни. Ця мережа, одна з найбільших у світі, протягом останніх трьох років не зазнавала нападів, оскільки через неї проходив російський газ. Якщо це припиниться, система може стати мішенню для атак, як і газосховища та джерела електроенергії. Це також створило б технічні проблеми, які ускладнили б обігрів будинків по всій Україні взимку, — наголошує видання.

Тим часом ціни на газ у Європі зростають четвертий день поспіль на тлі очікувань припинення транзиту блакитного палива через Україну.

Залишився всього тиждень до закінчення ключової транзитної угоди між росією й Україною.

Порівняльні ф’ючерси 24 грудня зросли на 1,2% і більш ніж на 10% — за чотири сесії, підкреслюючи нестабільність ринку з наближенням кінця року.

Наближення завершення транзитної угоди збігається з прогнозами прохолоднішої погоди в більшій частині Європи, що може збільшити попит на газ, оскільки запаси вичерпуються швидше, ніж зазвичай.

Источник: Ракурс


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