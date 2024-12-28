Отказ Украины от транзита российского газа может повлечь удары по газотранспортной системе

путин может приказать бить по газотранспортной системе, — Bloomberghttps://racurs.ua/n202597-putin-mojet-prikazat-bit-po-gazotransportnoy-sisteme-bloomberg.htmlРакурс
Відмова України від транзиту російського газу може спричинити удари по газотранспортній системі.
Про це 28 грудня пише Bloomberg.
Приймаючи рішення, український лідер повинен врахувати необхідність захисту 38 600-кілометрової газопровідної системи країни. Ця мережа, одна з найбільших у світі, протягом останніх трьох років не зазнавала нападів, оскільки через неї проходив російський газ. Якщо це припиниться, система може стати мішенню для атак, як і газосховища та джерела електроенергії. Це також створило б технічні проблеми, які ускладнили б обігрів будинків по всій Україні взимку, — наголошує видання.
Тим часом ціни на газ у Європі зростають четвертий день поспіль на тлі очікувань припинення транзиту блакитного палива через Україну.
Залишився всього тиждень до закінчення ключової транзитної угоди між росією й Україною.
Порівняльні ф’ючерси 24 грудня зросли на 1,2% і більш ніж на 10% — за чотири сесії, підкреслюючи нестабільність ринку з наближенням кінця року.
Наближення завершення транзитної угоди збігається з прогнозами прохолоднішої погоди в більшій частині Європи, що може збільшити попит на газ, оскільки запаси вичерпуються швидше, ніж зазвичай.