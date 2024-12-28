https://racurs.ua/n202594-holostyy-vystrel-fico-pochemu-ugrozy-ostavit-ukrainu-bez-importa-toka-neosuschestvimy.html

Ракурс

Обіцянка прем'єра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачати електроенергію Україні загроз не несе. Україна може отримувати електроенергію також через Польщу, Угорщину та Румунію.

.

Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка та джерела в галузі.