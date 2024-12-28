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Холостий постріл Фіцо — чому погрози залишити Україну без імпорту струму нездійсненніhttps://racurs.ua/ua/n202594-holostyy-postril-fico-chomu-pogrozy-zalyshyty-ukrayinu-bez-importu-strumu-nezdiysnenni.htmlРакурс
Обіцянка прем'єра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачати електроенергію Україні загроз не несе. Україна може отримувати електроенергію також через Польщу, Угорщину та Румунію.
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Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка та джерела в галузі.
27 грудня Фіцо заявив, що Словаччина не постачатиме Україні електроенергію, якщо та не погодиться відновити транзит російського газу.
Він каже, що рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня «це не просто порожній політичний жест», а й «надзвичайно дорогий крок», за який, мовляв, заплатить Євросоюз.