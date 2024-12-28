https://racurs.ua/ua/n202594-holostyy-postril-fico-chomu-pogrozy-zalyshyty-ukrayinu-bez-importu-strumu-nezdiysnenni.html

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Обіцянка прем'єра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачати електроенергію Україні загроз не несе. Україна може отримувати електроенергію також через Польщу, Угорщину та Румунію.

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Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка та джерела в галузі.