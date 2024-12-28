В Румынии проведут повторные президентские выборы, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n202614-v-rumynii-naznachili-datu-povtornyh-prezidentskih-vyborov-smi.html

Ракурс

У Румунії правляча проєвропейська коаліція, яка складається із Соціал-демократичної партії (PSD), Національної ліберальної партії (PNL) та партії етнічних угорців (UDMR), призначила дату проведення повторних президентських виборів.

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Про це повідомляє видання Digi24 з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, вибори відбудуться:

перший тур — 23 березня;

другий тур — 6 квітня.

Проєвропейська коаліція PSD-PNL-UDMR вже публічно заявила про свою підтримку Кріна Антонеску як спільного кандидата. Серед інших кандидатів — Олена Ласконі («Союз порятунку Румунії, USR), Нікушор Дан (незалежний), Келін Георгеску (незалежний) та Даніель Фунеріу (незалежний).

Президентські вибори 2025 року будуть повторними після того, як Конституційний суд Румунії ухвалив рішення анулювати результати першого туру виборів, що відбувся наприкінці листопада.

Перемогу в першому турі несподівано здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Він, зокрема, заявив, що припинить допомогу Україні, якщо стане главою держави.

Такий результат виборів викликав підозри на вплив щодо їх проведення. Так, спецслужби Румунії опублікували документи, які свідчили, що на користь Георгеску могли вести агітацію боти в соцмережах. Це могло бути пов’язано з втручання росії.

6 грудня стало відомо, що Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів. Другий тур мав відбутися 8 грудня.

Джерело: Digi24