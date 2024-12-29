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Последствия российских обстрелов в Покровске, фото: ГСЧС

В Покровске чрезвычайники попали под повторный вражеский обстрел (ФОТО)

29 дек 2024, 12:47
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У Покровську надзвичайники вкотре потрапили під повторний ворожий обстріл під час ліквідації пожежі.


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Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Напередодні російські окупанти обстріляли приватний сектор міста, поціливши у житловий будинок. Внаслідок влучання виникла пожежа, — вказано в повідомленні. — Рятувальники локалізували загоряння на площі 120 кв. м. Однак, через повторний ворожий обстріл та загрозу життю особового складу, ліквідацію пожежі довелося призупинити.

Зазначається, що внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.

Наслідки російського обстрілу у Покровську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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