Последствия российских обстрелов в Покровске, фото: ГСЧС

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У Покровську надзвичайники вкотре потрапили під повторний ворожий обстріл під час ліквідації пожежі.

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Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Напередодні російські окупанти обстріляли приватний сектор міста, поціливши у житловий будинок. Внаслідок влучання виникла пожежа, — вказано в повідомленні. — Рятувальники локалізували загоряння на площі 120 кв. м. Однак, через повторний ворожий обстріл та загрозу життю особового складу, ліквідацію пожежі довелося призупинити.

Зазначається, що внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.