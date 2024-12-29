В Южной Корее нашли тела всех жертв авиакатастрофы в Муане

https://racurs.ua/n202633-v-ujnoy-koree-nashli-tela-vseh-jertv-aviakatastrofy-v-muane.html

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Унаслідок авіакатастрофи у південнокорейському міжнародному аеропорту Муан загинули 179 осіб, тоді як вижили дві людини.

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За даними пожежної служби, серед загиблих 85 жінок, 84 чоловіки і ще 10 осіб, стать яких визначити не вдалося. Рятувальники витягли із судна двох членів екіпажу, вони при свідомості, їхньому життю нічого не загрожує.

У Міністерстві транспорту Південної Кореї заявили, що, згідно з попередньою оцінкою записів зв’язку, диспетчери аеропорту Муан попередили літак про небезпеку зіткнення з птахами незадовго до посадки і дали пілоту дозвіл на посадку в іншій зоні. Пілот подав сигнал лиха незадовго до того, як літак зійшов зі злітно-посадкової смуги і пролетів через буферну зону, перш ніж врізатися у стіну.

Пасажирський літак Jeju Air розбився під час посадки в місті Муан, це приблизно за 290 кілометрів на південь від Сеула. Міністерство транспорту повідомило, що літак, 15-річний Boeing 737−800, повертався з Бангкока, і що катастрофа сталася о 9.03.