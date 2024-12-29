В Хорватии на выборах президента побеждает украинофоб

https://racurs.ua/n202644-v-horvatii-na-vyborah-prezidenta-pobejdaet-ukrainofob.html

Ракурс

У Хорватії 29 грудня відбулися вибори президента. Лідирує Зоран Міланович, який критикує допомогу Україні.

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Згідно з даними екзит-полу, чинний президент Зоран Міланович набрав 51,48% голосів.

Наразі в нього 51,48% голосів, друге місце з 19,29% посідає колишній міністр науки Драган Приморац Протягом свого терміну Міланович конфліктував з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем з питань зовнішньої та державної політики, а також жорстко критикував Європейський союз і НАТО за їхню підтримку України.

Міланович є єдиним європейським президентом симпатиком путіна та противником військової підтримки України. Він також закликає до виходу з ЄС та НАТО. Міланович є найпопулярнішим політиком у Хорватії.

Міланович виступав проти передачі зброї Україні західними союзниками. Також політик назвав Революцію гідності «переворотом», а «Слава Україні» — гаслом «найрадикальніших шовіністів, які співпрацювали з нацистами й вбивали тисячі євреїв та поляків».

Міланович — президент Хорватії з 19 лютого 2020 року. Фігурант бази «Миротворець».

Пріморац є колишнім міністорм освіти. Виступає за подальшу військову підтримку Україні та посилення зв’язків з НАТО. Проблем в тому, що Пріморац є маловідомим та нехаризматичним.