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В Хорватии на выборах президента побеждает украинофоб
В Хорватии на выборах президента побеждает украинофобhttps://racurs.ua/n202644-v-horvatii-na-vyborah-prezidenta-pobejdaet-ukrainofob.htmlРакурс
У Хорватії 29 грудня відбулися вибори президента. Лідирує Зоран Міланович, який критикує допомогу Україні.
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Згідно з даними екзит-полу, чинний президент Зоран Міланович набрав 51,48% голосів.
Наразі в нього 51,48% голосів, друге місце з 19,29% посідає колишній міністр науки Драган Приморац Протягом свого терміну Міланович конфліктував з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем з питань зовнішньої та державної політики, а також жорстко критикував Європейський союз і НАТО за їхню підтримку України.
Міланович є єдиним європейським президентом симпатиком путіна та противником військової підтримки України. Він також закликає до виходу з ЄС та НАТО. Міланович є найпопулярнішим політиком у Хорватії.
Міланович виступав проти передачі зброї Україні західними союзниками. Також політик назвав Революцію гідності «переворотом», а «Слава Україні» — гаслом «найрадикальніших шовіністів, які співпрацювали з нацистами й вбивали тисячі євреїв та поляків».
Міланович — президент Хорватії з 19 лютого 2020 року. Фігурант бази «Миротворець».
Пріморац є колишнім міністорм освіти. Виступає за подальшу військову підтримку Україні та посилення зв’язків з НАТО. Проблем в тому, що Пріморац є маловідомим та нехаризматичним.
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