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Ракурс
В Хорватии на выборах президента побеждает украинофоб

В Хорватии на выборах президента побеждает украинофоб

29 дек 2024, 22:24
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У Хорватії 29 грудня відбулися вибори президента. Лідирує Зоран Міланович, який критикує допомогу Україні.


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Згідно з даними екзит-полу, чинний президент Зоран Міланович набрав 51,48% голосів.

Наразі в нього 51,48% голосів, друге місце з 19,29% посідає колишній міністр науки Драган Приморац Протягом свого терміну Міланович конфліктував з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем з питань зовнішньої та державної політики, а також жорстко критикував Європейський союз і НАТО за їхню підтримку України.

Міланович є єдиним європейським президентом симпатиком путіна та противником військової підтримки України. Він також закликає до виходу з ЄС та НАТО. Міланович є найпопулярнішим політиком у Хорватії.

Міланович виступав проти передачі зброї Україні західними союзниками. Також політик назвав Революцію гідності «переворотом», а «Слава Україні» — гаслом «найрадикальніших шовіністів, які співпрацювали з нацистами й вбивали тисячі євреїв та поляків».

Міланович — президент Хорватії з 19 лютого 2020 року. Фігурант бази «Миротворець».

Пріморац є колишнім міністорм освіти. Виступає за подальшу військову підтримку Україні та посилення зв’язків з НАТО. Проблем в тому, що Пріморац є маловідомим та нехаризматичним.

Источник: Ракурс


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