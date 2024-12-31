Ракетная атака на Украину 31 декабря — что известно

https://racurs.ua/n202676-raketnaya-ataka-na-ukrainu-31-dekabrya-chto-izvestno.html

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В останній день 2024 року в Україні з ночі триває повітряна тривога.

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У Києві працювала ППО. Уламки впали в Дарницькому районі. Столицю атакували дронами й ракетами.

Уламки після ракетного удару уламки впали у Дарницькому районі.

Попередньо, на покрівлю приватної будівлі, але це ще перевіряють. Пожежі та руйнувань нема, повідомляє КМВА. Інформації про потерпілих не було.

На Сумщині росіяни ракетою вдарили по інфраструктурі Шосткинської громади.

Повітряни сили ЗСУ писали про загрози ударів дронами, керованими авіаракетами, балістичними ракетами. Безпілотники постійно змінювали курс.

Шість російських бомбардувальників Ту-22М3 здійснюють пуски ракет Х-22 один за одним, повідомили моніторингові канали.