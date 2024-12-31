Воздушные силы отчитались о утреннем ударе россиян баллистикой, дронами и "Кинжалом"

https://racurs.ua/n202689-vozdushnye-sily-otchitalis-o-utrennem-udare-rossiyan-ballistikoy-dronami-i-kinjalom.html

Ракурс

ППО збила шість ракет і 16 російських безпілотників, ще 24 дрони були локаційно втрачені.

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Загалом росія уночі та вранці 31 грудня запустила:

шість балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;

аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

шість керованих авіаційних ракет Х-69;

вісім крилатих ракет Х-22;

40 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів.

Балістика влучила на Сумщині та Київщині.

Російська армія завдала ударів по Шостці на Сумщині 13 ракетами. У місті пошкоджені три котельні, 43 будинки без опалення, повідомив керівник ОВА Артюх.