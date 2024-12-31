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Повітряні сили відзвітували про ранковий удар росіян балістикою, дронами та "Кинджалом"
Повітряні сили відзвітували про ранковий удар росіян балістикою, дронами та «Кинджалом»https://racurs.ua/ua/n202689-povitryani-syly-vidzvituvaly-pro-rankovyy-udar-rosiyan-balistykou-dronamy-ta-kyndjalom.htmlРакурс
ППО збила шість ракет і 16 російських безпілотників, ще 24 дрони були локаційно втрачені.
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Загалом росія уночі та вранці 31 грудня запустила:
шість балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;
аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
шість керованих авіаційних ракет Х-69;
вісім крилатих ракет Х-22;
40 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів.
Балістика влучила на Сумщині та Київщині.
Російська армія завдала ударів по Шостці на Сумщині 13 ракетами. У місті пошкоджені три котельні, 43 будинки без опалення, повідомив керівник ОВА Артюх.