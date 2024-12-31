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Ракурс
Повітряні сили відзвітували про ранковий удар росіян балістикою, дронами та "Кинджалом"

Повітряні сили відзвітували про ранковий удар росіян балістикою, дронами та «Кинджалом»

31 гру 2024, 12:51
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ППО збила шість ракет і 16 російських безпілотників, ще 24 дрони були локаційно втрачені.


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Загалом росія уночі та вранці 31 грудня запустила:

  • шість балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;

  • аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

  • шість керованих авіаційних ракет Х-69;

  • вісім крилатих ракет Х-22;

  • 40 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів.

Балістика влучила на Сумщині та Київщині.

Російська армія завдала ударів по Шостці на Сумщині 13 ракетами. У місті пошкоджені три котельні, 43 будинки без опалення, повідомив керівник ОВА Артюх.

Джерело: Ракурс


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